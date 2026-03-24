Consulta ao lote residual de restituição do IRPF de março será aberta nesta terça-feira, 24/03
Por Queila Aline Vieira Scot Ribeiro / Delegacia da Receita Federal em Porto Velho
Publicada em 24/03/2026 às 15h46
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 A Receita Federal disponibilizou, a partir das 10h desta terça-feira (24), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a março de 2026. 

Este lote é composto por 87.440 restituições, destinadas a contribuintes prioritários, com valor total de R$ 300.000.000,00. 

O crédito bancário será realizado ao longo do dia 31 de março. Do total, R$ 300.000.000,00 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma: 

  • Idosos acima de 80 anos: 4.566 restituições 
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 25.028 restituições 
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 3.380 restituições 
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 6.649 restituições 

Além disso, 47.817 restituições serão destinadas a contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via PIX. Nesse lote, não foram contemplados contribuintes não prioritários. 

No estado de Rondônia, o valor total de R$ 2.588.800,47 será distribuído entre   811 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 5.539 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 17.268.354,90.            

Como consultar se sua restituição está disponível: 

  1. Acesse www.gov.br/receitafederal 
  2. Clique em “Meu Imposto de Renda” 
  3. Escolha “Consultar minha restituição” 

 A página oferece: 

  • Orientações e canais de prestação de serviço; 
  • Consulta simplificada. 
  • Consulta completa, por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC. 

 Se houver pendências na declaração, o contribuinte pode retificar e corrigir as informações equivocadas. 

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite verificar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF. 

  Segurança e pagamento 

O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino. 

Caso haja erro nos dados bancários, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até 1 (um) ano após a primeira tentativa de crédito. 
O reagendamento pode ser feito: 

  • Portal BB -  https://www.bb.com.br/irpf 
  • Pela Central de Relacionamento BB: 
    • 4004-0001 (capitais). 
    • 0800-729-0001 (demais localidades). 
    • 0800-729-0088 (deficientes auditivos). 

Para reagendar, é necessário informar: 

  • Valor da restituição. 
  •  Número do recibo da declaração. 

  Após o reagendamento, basta aguardar nova tentativa de crédito. Caso o valor não seja resgatado em até 1 (um) ano, o contribuinte deverá solicitar pelo Portal e-CAC, acessando: 

Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária. 

 

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