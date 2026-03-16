Confusão entre casal termina com homem preso e apreensão de 1 kg de maconha

Por hora1rondonia.com

Publicada em 16/03/2026 às 09h30

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (15), após uma confusão com a esposa e a apreensão de aproximadamente 1 quilo de maconha em uma residência nas proximidades do residencial popular Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar de Rondônia, uma guarnição da Volante 04 realizava patrulhamento ostensivo nos residenciais da região quando recebeu denúncias informando que um casal estaria ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes dentro da residência, situação que acabou evoluindo para uma discussão.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o homem, que relatou que o desentendimento teria começado após alguns cachorros estarem latindo na casa. Segundo ele, a esposa teria se irritado com a situação e passado a agredir os animais. O suspeito afirmou que não concordou com a atitude da companheira, o que teria provocado uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas.

Ainda conforme o relato à polícia, durante a briga a mulher teria utilizado o cabo de uma vassoura para agredir o companheiro, causando lesões na cabeça e no rosto. Após o episódio, ela fugiu do local tomando rumo ignorado antes da chegada da guarnição.

Durante a presença dos policiais, o homem indicou um ponto próximo à residência onde havia escondido um tijolo de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1 kg. No mesmo local também foi encontrada uma faca.

Segundo os militares, o próprio suspeito afirmou espontaneamente que desejava ser preso, alegando que sua vida “havia acabado”. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão. Por apresentar sinais de embriaguez e comportamento alterado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele e da guarnição.

O homem foi conduzido ao Departamento de Flagrantes de Porto Velho, onde foi apresentado juntamente com o entorpecente e o objeto apreendido para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do caso.