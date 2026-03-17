Comunidade aprova atendimentos da nova UPA José Adelino; moradores destacam estrutura moderna e atendimento humanizado 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 17/03/2026 às 09h02

Localizada na rua Colatina, nº 2031, bairro Marcos Freire, a mais nova unidade de pronto atendimento médico de Porto Velho, a UPA José Adelino, inaugurada no último fim de semana, iniciou a semana atendendo a comunidade, que aprovou o atendimento prestado no novo espaço.

Na manhã desta segunda-feira (16), a reportagem esteve na unidade para conversar com usuários do sistema municipal de saúde e entender como eles estão avaliando a estrutura e o atendimento no local.

Procurando os serviços da UPA José Adelino após sentir fortes dores nos nervos e músculos, o operário de máquinas pesadas Álvaro Evangelista relatou estar muito satisfeito com o atendimento oferecido pelos servidores da unidade, assim como com a estrutura, que ele considerou moderna e acolhedora.

“Eu procurei a UPA e me deparei com esse espaço moderno, tudo novo. Isso tornou o meu atendimento mais tranquilo, desde a triagem, passando pela consulta com o médico e depois recebendo a medicação. A prefeitura está de parabéns por essa nova UPA”.

Acompanhando a filha, a pequena Ana Júlia, de apenas dez anos de idade, que passou mal com tonturas enquanto estava na escola, o cidadão Reinaldo Zanelo também destacou a qualidade do atendimento prestado pela equipe médica que atua no local.

“O atendimento aqui é muito bom. Os profissionais, tanto da triagem quanto da recepção, atendem de maneira humana e eficiente. Não tenho do que reclamar. Entendo que o prédio é novo e que toda a equipe está passando por um período de adaptação e, mesmo assim, consegui resolver o problema da minha filha”.

Vale destacar que a UPA José Adelino está passando por uma fase de transição estrutural, sendo fundamental a compreensão e a colaboração da população neste momento de implantação da nova unidade, que reforça a rede de saúde municipal com mais um equipamento de atendimento à população.