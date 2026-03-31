Como funcionam os investimentos atrelados à SELIC?

Por Redação

Publicada em 31/03/2026 às 14h11

Os investimentos atrelados à Selic têm seu rendimento vinculado à taxa básica de juros da economia, de modo que funcionam como alternativas de menor volatilidade e maior previsibilidade dentro da renda fixa. É o caso, por exemplo, do Tesouro Selic.

Esses ativos costumam ganhar relevância em cenários de juros elevados, como o atual, pois acompanham os movimentos da política monetária e oferecem liquidez e segurança para diferentes perfis de investidores.

Neste artigo, explicaremos o funcionamento dos investimentos indexados à Selic. Dessa forma, os investidores poderão avaliar o papel desses ativos no planejamento financeiro e na composição da carteira, a fim de tomar decisões de investimento mais inteligentes.

Apesar de informativo, este conteúdo não é uma recomendação de investimento.

O que é a Selic e por que ela influencia os investimentos?

A Selic é a taxa básica de juros do Brasil, definida pelo Banco Central para controlar a economia, especialmente a inflação. Ela funciona como uma referência para os juros que os bancos cobram uns dos outros em empréstimos rápidos, o que acaba afetando os juros de todos os lugares, como financiamentos e investimentos.

Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro, gasta-se menos e, consequentemente, os preços param de subir tão rápido. Além disso, os investimentos de renda fixa, como títulos do Tesouro Direto e CDBs, rendem mais.

Já quando a Selic cai, o crédito se torna mais barato, o que leva a um aquecimento da economia. Nesse cenário, os investimentos de renda fixa dão menos retorno, e aí vale a pena olhar com mais atenção para opções de renda variável, como ações. Assim, a Selic guia onde o capital rende melhor dependendo do momento.

Principais tipos de investimentos atrelados à Selic

Os principais investimentos atrelados à Selic são opções de renda fixa pós-fixada, que rendem de acordo com variações dessa taxa ou do CDI (que é uma taxa bem próxima).

Eles ficam mais atrativos quando a Selic sobe, oferecendo retornos previsíveis e segurança, o que os torna ideais para reserva de emergência e indicados sobretudo para perfis conservadores.

Os mais comuns são:

Tesouro Selic;

CDBs (Certificados de Depósito Bancário);

LCIs e LCAs;

Fundos de renda fixa.

Como o rendimento acompanha a taxa básica de juros?

O rendimento dos investimentos atrelados à Selic acompanha a taxa básica de juros porque são pós-fixados. Isso quer dizer que o retorno é calculado diariamente com base no valor atual da Selic ou do CDI.

Quando a taxa de juros sobe, esses investimentos acumulam mais juros ao longo do tempo, tornando o ganho final maior. Quando ela cai, o rendimento diário diminui e o total para resgate fica menor.

Liquidez, risco e previsibilidade desses ativos

Os ativos atrelados à Selic oferecem alta liquidez, permitindo resgates diários ou em poucos dias úteis sem perda significativa de rendimento, o que os torna ideais para reservas de emergência.

O risco é bem baixo, pois o Tesouro Selic é garantido pelo governo federal, enquanto os CDBs, as LCIs e as LCAs contam com proteção do FGC até o limite de R$ 250 mil por CPF e instituição, o que evita prejuízo mesmo se o emissor quebrar.

Quanto à previsibilidade, esses títulos são pós-fixados e seguem diariamente a Selic ou o CDI, garantindo retornos estáveis e conhecidos no momento do resgate, sem surpresas de oscilação de preço como acontece em investimentos prefixados.

Diferença entre investimentos pós-fixados e prefixados

A diferença principal entre investimentos pós-fixados e prefixados reside na forma como o rendimento é definido.

Nos pós-fixados, como o Tesouro Selic ou CDBs ligados ao CDI, o retorno varia de acordo com um indicador econômico, como a taxa Selic, que é calculada diariamente até o final do investimento. Nesse caso, o investidor só sabe o ganho exato no momento do resgate, mas pode acompanhar as mudanças dos juros.

Já nos prefixados, como o Tesouro Prefixado, a taxa de juros é combinada logo no início, e não muda, independentemente do que aconteça com a Selic. Isso garante que o investidor receba exatamente o valor previsto ao levar o título até o vencimento.

Os pós-fixados são mais previsíveis em cenários incertos porque seguem o mercado, enquanto os prefixados protegem contra quedas futuras de juros, mas podem render menos com o aumento dos juros.

O que avaliar antes de investir em produtos ligados à Selic?

Antes de investir em produtos ligados à Selic, é importante avaliar o perfil de risco e os objetivos financeiros. Também é necessário comparar a rentabilidade efetiva, buscando ofertas acima de 100% do CDI, mas considerando impostos e taxas.

Além disso, é interessante verificar a liquidez e o prazo de investimento, bem como diversificar os emissores dos títulos para mitigar eventuais riscos de crédito.