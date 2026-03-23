Comitê é criado para ouvir população e debater ações na Hidrovia do Madeira

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/03/2026 às 16h27

Uma reunião realizada no Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, nesta segunda-feira (23), marcou a criação do Comitê de Governança da Hidrovia do Rio Madeira (Com-Madeira). A iniciativa insere o município e a sociedade civil organizada na tomada de decisões sobre esse importante modal de transporte para a economia brasileira.

O encontro inaugural contou com a participação de secretários municipais, representantes do comércio local, do Governo Federal e do Porto de Santos, considerado o maior porto do país e um dos principais do mundo.

A iniciativa insere o município e a sociedade civil organizada na tomada de decisões sobre esse importante modal de transporte

Com aproximadamente 90% de sua extensão em território rondoniense, dentro do município de Porto Velho, o Rio Madeira passa por um processo de análise para organização da hidrovia. Nesse contexto, a criação do comitê se torna fundamental para garantir a participação da sociedade local.

De acordo com o assessor executivo da Secretaria-Geral de Governo da Prefeitura, Cássio Vidal, a presença do município nesse processo é essencial para assegurar direitos da população, além de viabilizar investimentos e benefícios para a cidade.

“A prefeitura integra esse comitê porque sabemos do potencial do rio Madeira. Antes de mais nada, precisamos de governança para desenvolver nossa capacidade de geração de emprego, renda e outros recursos por meio dessa hidrovia”, destacou.

Presente na reunião, Sidnei Aranha, superintendente de Meio Ambiente do Porto de Santos, reforçou a importância da iniciativa.

“Esse comitê é fundamental. O prefeito Léo teve sensibilidade, pois muitas vezes chega ao Sul e Sudeste a informação de que Rondônia não quer investimentos na hidrovia. Este é o momento de trocar experiências e construir uma pauta positiva para todos”, afirmou.

Sidnei Aranha, reforçou a importância da iniciativa

O prefeito Léo Moraes convocou a população a participar do comitê, destacando que o espaço será aberto ao diálogo e à construção coletiva de soluções.

“Nós queremos dialogar. Esse comitê é um fórum de debate. Quem tiver dúvidas pode participar das reuniões, para que seus questionamentos sejam respondidos e suas sugestões sejam ouvidas pelo poder público. Juntos, podemos consolidar um futuro melhor para a nossa cidade”, declarou.

A expectativa é que a Hidrovia do Madeira se consolide como um dos principais corredores logísticos do país, ampliando a capacidade de transporte de cargas com destino aos mercados internacionais, como Estados Unidos e Europa.