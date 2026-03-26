Comandante iraniano que Israel diz ter matado fazia ameaças a EUA e usava redes para expor ações no Golfo

Por G1

Publicada em 26/03/2026 às 10h23

O contra-almirante Alireza Tangsiri, que Israel afirma ter sido morto em um bombardeio, comandava a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã — força responsável por operações estratégicas no Golfo Pérsico. A morte dele ainda não foi confirmada pelas autoridades iranianas.

Tangsiri esteve à frente do endurecimento no controle do Estreito de Ormuz após a escalada recente no Oriente Médio. Nas últimas semanas, ele passou a usar redes sociais para comentar ações do país no estreito, além de fazer ameaças a instalações petrolíferas ligadas aos Estados Unidos (saiba mais abaixo).

Trajetória militar

Tangsiri assumiu o comando da Marinha da Guarda Revolucionária em agosto de 2018, após ser nomeado pelo líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo no início da campanha conjunta EUA-Israel contra o Irã, em fevereiro.

Papel no Estreito de Ormuz

Tangsiri era um dos principais responsáveis pela política iraniana de controle do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo.

Sob seu comando, a atuação iraniana na região foi intensificada no Estreito após o início dos ataques conjuntos de EUA e Israel ao Irã, em fevereiro. O regime passou a controlar quem podia passar pelo local.

Na terça-feira (24), Tangsiri ainda publicou na rede social X que "a passagem de qualquer embarcação pelo Estreito exige total coordenação com a autoridade marítima iraniana".

Declarações e postura

Conhecido por declarações duras, Tangsiri afirmou em 2025 que o Irã poderia perseguir inimigos “até o Golfo do México” caso seus interesses fossem atacados.

No mesmo ano, também declarou que a Marinha dos Estados Unidos seria incapaz de desafiar o domínio iraniano na região do Golfo.

Em 2016, quando militares americanos foram detidos após entrarem em águas iranianas, ele classificou o episódio como uma “rendição” dos Estados Unidos.

Nas últimas semanas, Tangsiri também passou a usar redes sociais para ameaçar inimigos. Em publicações recente, o comandante alertou Washington a não atacar a Ilha de Kharg, considerada o principal centro de exportação de petróleo iraniano.

"Se o controle inteligente do Estreito lhe deu um novo índice de preços, o ataque a Kharg lhe dará outra equação terrível e nova de tarifas e distribuição de energia no mundo", escreveu.

Sanções dos Estados Unidos

Tangsiri foi alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2019, sendo classificado como “terrorista global especialmente designado”. As medidas foram ampliadas posteriormente por seu envolvimento com programas militares, incluindo o desenvolvimento de drones.