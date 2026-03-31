Com mais de R$ 1 milhão investidos, Cássio Gois entrega avanços históricos para a saúde de Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 31/03/2026 às 08h10

A saúde pública de Rondônia dá um passo importante com a entrega da nova UTI Neonatal em Cacoal. A unidade chega para reforçar o atendimento a recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos, garantindo mais segurança, estrutura e dignidade para mães, bebês e famílias.

A reinauguração do Hospital Materno Infantil marca um novo capítulo na história da saúde do município. O espaço foi totalmente revitalizado, pensado para oferecer mais acolhimento, cuidado e qualidade no atendimento.

Mais do que obras e equipamentos, o investimento representa um compromisso com a vida.

UTI Neonatal moderna e equipada

Um dos grandes avanços é a implantação da UTI Neonatal, que conta com 10 leitos novos e modernos, preparados para atender casos de alta complexidade. A estrutura garante suporte essencial aos recém-nascidos que precisam de acompanhamento intensivo logo nos primeiros dias de vida.

Tecnologia de ponta salva vidas

Entre os novos equipamentos entregues está o moderno aparelho de raio-X móvel digital de alta frequência, um investimento de R$ 300 mil destinado pelo deputado estadual Cássio Gois.

O equipamento se destaca pela alta capacidade, permitindo a realização de exames contínuos com qualidade elevada de imagem. Outro diferencial é a capacidade de aquisição direta das imagens no próprio dispositivo, proporcionando mais agilidade, precisão nos diagnósticos e rapidez no início dos tratamentos — fator essencial em situações críticas.

Além da nova estrutura hospitalar, a população também passa a contar com duas UTIs móveis, que chegam para fortalecer a rede de atendimento e ampliar a capacidade de resposta em casos de urgência e emergência.

Durante a solenidade, o prefeito Adailton Furia destacou a evolução da unidade ao longo dos anos:

“Eu nasci no Materno Infantil e, quando assumi, essa maternidade era precária, sem condições, com alta taxa de mortalidade. Hoje entregamos uma unidade moderna, reestruturada e totalmente equipada. Isso só é possível porque temos parceiros que investem na saúde, como o deputado Cássio Gois, que trouxe equipamentos modernos para cuidar das nossas grávidas e das nossas crianças.”

O deputado estadual Cássio Gois também ressaltou a importância da parceria e do investimento contínuo:

“Desde quando fui vice-prefeito, eu via que era possível transformar essa maternidade. Ao lado do prefeito Furia, demos início a esse sonho, e hoje estamos vivendo essa realidade. Já destinei mais de R$ 1 milhão em equipamentos para cuidar das vidas que chegam aqui. É uma unidade linda, com atendimento de excelência e totalmente equipada.”

A entrega da nova estrutura consolida Cacoal como referência em saúde na região, garantindo mais qualidade no atendimento e mais esperança para centenas de famílias.