Com investimento do governo de Rondônia a sinalização viária avança em Jaru e amplia a segurança no trânsito

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 19/03/2026 às 16h27

A sinalização viária no município de Jaru já começa a apresentar os impactos positivos na organização do trânsito nas via urbanas. O investimento superior a R$ 3,3 milhões do governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) firmado pelo Termo de Convênio nº 233/2025/PGE-DETRAN, foi iniciado há cerca de 30 dias.

A iniciativa é resultado de convênio firmado entre o Detran-RO e a Prefeitura de Jaru, contemplando a implantação de sinalização vertical, horizontal e semafórica em diversos pontos da cidade, priorizando locais com maior registro de sinistros de trânsito.

OBJETO DO CONVÊNIO

O valor total do convênio é de R$ 3.752.827,57 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), com R$ 375.282,76 (trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) de contrapartida do município.

Entre as ações programadas, estão: a substituição de semáforos em dois cruzamentos, a implantação de sete minirrotatórias, três pontos com faixas elevadas, mais de 40 faixas de pedestres distribuídas pela cidade e a instalação de 2.213 placas de sinalização entre regulamentação e advertência, além da implantação de canalizadores de fluxo e dispositivos sonorizadores em diversos trechos.

Em visita ao município para acompanhar o andamento do trabalho, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha enfatizou que “a sinalização viária bem planejada orienta condutores e pedestres, organiza o fluxo de veículos e contribui diretamente para a redução de sinistros. O Detran-RO trabalha continuamente para aprimorar a segurança no trânsito e preservar vidas em todo o estado”, destacou.

De acordo com o prefeito de Jaru, Jeverson Luiz de Lima, as intervenções realizadas nas vias já demonstram resultados positivos em locais que antes registravam ocorrências frequentes.

De acordo com a engenheira civil da prefeitura de Jaru, Fabricia Cidro Silva, que acompanha o trabalho de sinalização, a maior parte do convênio, cerca de 60%, é para instalação de placas de sinalização, regulamentação e advertência. “Nos próximos dias iniciaremos a instalação dessas placas e, com isso teremos um avanço significativo na evolução da execução dos trabalhos”, explicou.