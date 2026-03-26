Cine Escola tem nova sessão nesta quinta-feira, 26

Por Meiry Santos

Publicada em 26/03/2026 às 11h56

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), dará continuidade nesta quinta-feira (26) ao projeto Cine Escola, com mais uma sessão especial voltada aos estudantes da rede municipal. A atividade será realizada na Emef Ulisses Soares, com início às 10h, no Cine Laser. Ao todo, 130 alunos participarão da sessão, que exibirá o filme “Cara de Um, Focinho de Outro”, com duração de 1h45.

O Cine Escola integra o tema “Janelas para o Mundo: Cultura e Aprendizagem Através do Cinema”, proposta que busca transformar a experiência, no cinema, em uma extensão da sala de aula. A iniciativa oferece aos estudantes transporte, lanche e acesso a filmes cuidadosamente selecionados para dialogar com os conteúdos pedagógicos.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do projeto como ferramenta de inclusão e aprendizado. “O Cine Escola é uma iniciativa que amplia horizontes e proporciona às nossas crianças acesso à cultura e ao conhecimento de forma leve e envolvente. Estamos investindo em uma educação mais completa, que vai além da sala de aula”, afirmou.

Léo Moraes destacou a importância do projeto como ferramenta de inclusão e aprendizado

Após as exibições, os alunos participam de atividades educativas que incentivam debates, reflexões e produções artísticas, fortalecendo o aprendizado de forma dinâmica e interativa.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, reforçou o caráter pedagógico da ação. “O cinema é um recurso poderoso no processo de ensino-aprendizagem. Com o Cine Escola, conseguimos conectar o conteúdo trabalhado em sala com experiências práticas que estimulam o pensamento crítico e a criatividade dos alunos”, destacou.

O projeto teve início com a participação de 200 crianças das escolas Professor Waldey (bairro Nacional) e Jerusalém da Amazônia, marcando o começo de uma ação que pretende ampliar o acesso à cultura e ao conhecimento por meio do audiovisual.

A expectativa da Semed é que, até o final do próximo ano letivo, cerca de 2 mil alunos de 12 escolas municipais sejam contemplados pelo projeto, consolidando o cinema como uma importante ferramenta de ensino e formação cidadã.