Cinco homens são presos suspeitos de negociar arma com faccionados

Por pvhnoticias.com

Publicada em 19/03/2026 às 09h45

Uma ação de policiais do GIRO, BPTAR e PATAMO do 2º e 7º Batalhão na noite desta quarta-feira (18), resultou na prisão de cinco indivíduos pelo crime de porte ilegal de arma.

Os suspeitos foram identificados como Rafael , Kevin , os militares da Marinha ., E A. M., e o irmão dele H A. M., oriundos do estado do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, as guarnições em patrulhamento pelo bairro Aponiã, avistaram dois carros, um Gol e outro Nissan, parados no final da Rua Antônio Maria Valença, e o momento que Mateus saiu de um veículo e entrou no outro com uma maleta nas mãos.

Após realizada abordagem no Gol onde estavam Mateus, Rafael e Kevin, foi localizada a maleta com uma pistola Taurus calibre .380 com 10 munições intactas além de outros dois carregadores e outras 30 munições no console do veículo. Todos ficaram calados e não quiseram falar sobre a procedência da arma.

No outro veículo foram abordados o subtenente da Marinha e o irmão, e com o militar encontrada a pistola calibre 9mm com 12 munições de sua propriedade. Segundo a PM, E possui outros registros por associação criminosa no estado do Rio de Janeiro.