Cidadão pode informar sobre obras irregulares pelo WhatsApp da prefeitura

Por Bruno Eduardo

Publicada em 19/03/2026 às 16h06

A Prefeitura de Porto Velho passou a contar com um novo canal de atendimento via WhatsApp (69) 3901-6142, para o recebimento de denúncias relacionadas a possíveis irregularidades em obras e edificações no município.

A iniciativa tem como principal objetivo ampliar a participação da população na fiscalização urbana, facilitando o acesso aos serviços e permitindo que cidadãos informem situações em desacordo com a legislação. A medida contribui para o fortalecimento do controle urbanístico e para a organização adequada do espaço urbano.

O canal é destinado ao envio de informações sobre obras que possam estar em desconformidade com o Código de Obras e Edificações do Município, instituído pela Lei Complementar nº 560/2014, além das normas previstas na Lei Complementar nº 1049/2025, que regulamentam as atividades construtivas.

Canal é destinado ao envio de informações sobre obras que possam estar em desconformidade com a legislação

Para garantir mais agilidade na análise das denúncias, a orientação é que o cidadão informe o endereço completo do imóvel ou obra, envie imagens ou registros fotográficos (quando possível) e descreva brevemente a situação observada.

Após o recebimento, as informações passam por análise das equipes técnicas, que poderão realizar diligências e adotar as medidas administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente.

A participação da população é considerada fundamental para auxiliar o poder público na identificação de irregularidades, prevenção de riscos e cumprimento das normas urbanísticas.

Além disso, o novo canal fortalece a comunicação entre a administração municipal e a comunidade, promovendo mais transparência e eficiência nas ações de fiscalização.