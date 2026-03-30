Ciclista é executado a tiros na Zona Leste de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 30/03/2026 às 09h15

Na noite deste domingo (29), um crime de execução foi registrado na Rua Irani Gadelha, no bairro Escola de Polícia, zona Leste de Porto Velho (RO). Um ciclista ainda não identificado foi morto com vários disparos de arma de fogo durante um ataque praticado por criminosos em uma motocicleta.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do portal de notícias Hora1Rondonia, a vítima seguia em uma bicicleta acompanhada de outro jovem quando foi surpreendida por dois homens ocupando uma motocicleta. Testemunhas relataram que os suspeitos emparelharam ao lado da bicicleta e, em seguida, o passageiro sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra os ocupantes.

O ciclista foi atingido várias vezes e caiu logo após os tiros, morrendo ainda no local. O segundo jovem também teria sido baleado durante o ataque, porém conseguiu correr e se abrigar em uma residência nas proximidades. Até o momento, ele não foi localizado, o que levanta preocupação quanto ao seu estado de saúde. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram rapidamente tomando destino ignorado.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), que trabalha para identificar a vítima, localizar o jovem ferido e esclarecer a motivação e autoria do homicídio.

A polícia não descarta a hipótese de execução, e informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades de segurança pública.