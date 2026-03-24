Chefe da Otan diz que grupo de 22 países se prepara para reabrir Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã

Por G1

Publicada em 24/03/2026 às 15h46

Um grupo de 22 países composto por membros da Otan e aliados do Oriente Médio, da Ásia e da Oceania está preparando uma "iniciativa" para reabrir o Estreito de Ormuz e "assegurar" a navegação segura e livre de navios, segundo o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

O Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial, está fechado pelo Irã desde o início da guerra, no dia 28 de fevereiro.

“Desde quinta-feira, um grupo de 22 países está se unindo para garantir que o Estreito de Ormuz seja livre e reaberto o mais rápido possível. (...) O que precisamos fazer é trabalhar juntos”, afirmou Rutte em entrevistas à mídia dos EUA no domingo (22). O chefe da Otan revelou apenas alguns dos países que participarão da investida, veja mais abaixo.

No entanto, o secretário-geral da Otan não deixou explícito como essa abertura do Estreito de Ormuz aconteceria na prática, isso porque a presença militar de outros países além dos EUA e do Irã na região aumenta o risco de um alastramento ainda maior da guerra.

Em entrevistas às TVs norte-americanas "Fox News" e "CBS", Rutte se limitou a dizer que os países estão em sintonia para "atender ao chamado" de Trump e "implementar a visão" do presidente norte-americano para garantir a reabertura do estreito o mais rápido possível.

Segundo Rutte, autoridades militares desses 22 países estão planejando de forma coordenada a investida. Ele não citou todos os países que integram o grupo, porém ele é composto em sua maioria por aliados da Otan.

Veja abaixo os integrantes do grupo que conhecemos até o momento:

Estados Unidos;

Reino Unido;

França;

Emirados Árabes Unidos;

Bahrein;

Japão;

Coreia do Sul;

Austrália;

Nova Zelândia.

A fala de Rutte ocorre em meio a críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a aliados da Otan por responderem de forma negativa ao pedido de navios militares para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz. A questão foi mais um ponto de atrito da já desgastada relaçentre Washington e a União Europeia nos últimos dias em meio à guerra no Oriente Médio.