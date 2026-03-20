CER muda vidas e pacientes comemoram evolução em Porto Velho; Atendimento humanizado e especializado garante avanços

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 20/03/2026 às 09h35

O dia amanhece na comunidade rural Joana D’Arc, em meio à floresta amazônica. O cheiro do café se mistura ao barulho do carro sendo preparado para mais uma viagem. É assim que começa a rotina do senhor Antônio Antonino, de 71 anos, que percorre cerca de 40 quilômetros até o Centro Especializado em Reabilitação (CER), localizado na rua Jamari, bairro Pedrinhas, em Porto Velho.

Sob responsabilidade da Prefeitura, o CER atende Antonino todas as quartas-feiras com sessões de fisioterapia, utilizando equipamentos voltados à recuperação de suas funções motoras, comprometidas após um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Estou melhorando bastante com essas sessões. Quando comecei, não mexia o braço nem as pernas. Hoje já me sinto melhor”, relatou Antônio.

Histórias como a dele se repetem diariamente nos corredores da unidade, que conta com estrutura preparada para atender pacientes que buscam reabilitação física e intelectual por meio da regulação municipal.

A reportagem esteve no CER nesta quarta-feira (18) e acompanhou de perto a rotina dos atendimentos. Um dos destaques é o trabalho voltado às crianças neurodivergentes, como no caso do pequeno Davi Felipe, de 9 anos.

Morador da zona rural, Davi tem apresentado evolução significativa desde o início do tratamento. A mãe, Maria Roseli Cortês, não esconde a satisfação com os resultados.

“Minha nota para o atendimento aqui é dez. Meu filho chorava muito em casa e hoje já passou pelo psicólogo, está no fonoaudiólogo e só vem melhorando. Só tenho a agradecer”, disse.

O CER também atende pacientes da área urbana, como Daiana Barbosa, moradora da zona Sul da capital. Ela buscou atendimento devido a fortes dores causadas por lombalgia e já percebe avanços.

“Fui encaminhada para 20 sessões de fisioterapia e já sinto melhora. O atendimento é muito humanizado, a equipe está de parabéns”, destacou.

De acordo com a gerente da unidade, Jamili de Sá Medeiros, a diversidade de especialidades e o empenho dos profissionais explicam o retorno positivo da população.

“O CER oferece fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, além de atendimento com ortopedista, pediatra, clínico geral e psiquiatra. Os pacientes chegam por meio da regulação, conforme a disponibilidade de vagas”, explicou.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do centro para a rede municipal de saúde.

“O atendimento começa na unidade básica de saúde e, quando necessário, o paciente é encaminhado ao especialista. O CER é essencial porque devolve qualidade de vida às pessoas. Seguimos trabalhando com respeito e dedicação para melhorar a saúde pública”, afirmou.

O Centro Especializado em Reabilitação conta com o apoio do Sistema Único de Saúde (SUS).