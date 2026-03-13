Centro de Convivência da Gestante abre novas inscrições em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 13/03/2026 às 14h29

Com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar e oferecer orientações importantes para as fases iniciais da gestação e os primeiros cuidados com o bebê, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio das atividades desenvolvidas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), informa que estão abertas as inscrições para o Centro de Convivência da Gestante.

As atividades são realizadas às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h30, nas dependências do próprio Cras e podem participar gestantes que estejam cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), que se encontrem nas fases iniciais da gestação.

Para realizar a matrícula, as interessadas devem comparecer presencialmente ao Cras, localizado na Rua Rio Grande do Norte, nº 1950, bairro Novo Tempo, no horário das 7h30 às 13h30, apresentando os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão do SUS, Caderneta da Gestante, Carteira de Trabalho, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda, certidão de nascimento de todos os dependentes da família (incluindo o cônjuge) e a Folha V7.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Governo do Estado e busca proporcionar um espaço de convivência, aprendizado e apoio às futuras mães, reforçando as políticas públicas de assistência social voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.