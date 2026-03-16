Carreta da Saúde da Mulher inicia atendimentos com previsão de 1.200 consultas e exames

Por Assessoria

Publicada em 16/03/2026 às 14h56

Um evento que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 16, nas dependências do Jardins de Vilhena Shopping, marcou o início dos atendimentos em Vilhena do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Governo Federal, em parceria com estados e municípios.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia, Sid Orleans Cruz, que destacou a importância do programa do Governo Federal para levar médicos especialistas a localidades com dificuldades em atendimentos especializados. “Formamos muitos médicos, tanto em Vilhena, quanto na capital e outras cidades de Rondônia, mas ainda temos poucos especialistas, com anestesiologistas, por exemplo, profissional indispensável para a realização de procedimentos cirúrgicos. E esse programa nasceu com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados”, detalhou.

O Prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, pontuou que o programa vem reforçar a políticas de saúde do município e que, portando, é muito bem vindo. “O Governo Federal quer dar, nós queremos receber porque irá contribuir com o bem-estar da nossa população”, declarou, ao destacar ainda que o programa só é possível mediante a contratação, por parte do Governo Federal, de uma Organização Social (OS), modelo de gestão já aplicado em Vilhena.

A carreta onde passam a ser realizados os atendimentos está instalada no estacionamento do Jardins de Vilhena Shopping, na Avenida Arquiteto Elias Arruda, nº 4321, Residencial Cidade Verde. A estrutura está equipada para realizar, consultas com ginecologista, além de exames de mamografia, ultrassonografia, colposcopia e biópsias.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ressalta que o atendimento tem como foco as pacientes que já possuem encaminhamento e estão devidamente registradas no Sistema Único de Regulação (Sisreg). O objetivo central da ação é reduzir a demanda reprimida e fortalecer a rede municipal de saúde com suporte especializado.

A operação da unidade é viabilizada por meio de uma cooperação técnica entre o Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau) e a Semus. A integração entre os governos federal, estadual e municipal busca otimizar a oferta de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).