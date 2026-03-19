Campanha Lenços de Amor reforça solidariedade a pacientes com câncer

Por Giliane Perin//ASSDACO

Publicada em 19/03/2026 às 14h31

A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) vivenciou na manhã de quarta-feira (18), um momento marcado por solidariedade, alegria e emoção.

A Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC) realizou a entrega dos kits arrecadados durante a campanha Lenços de Amor. A ação reuniu pacientes, voluntários, colaboradores e equipes responsáveis pelo atendimento aos pacientes em tratamento.

Com o tema “Um gesto de solidariedade que transforma vidas”, a campanha mobilizou a comunidade e contou com a participação ativa de empresários e parceiros, que contribuíram com doações de lenços destinados a pacientes em tratamento oncológico.

"Os itens entregues representam não apenas um apoio material, mas também acolhimento e carinho às pessoas atendidas", destacou a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.

Durante o evento, foi destacado o impacto positivo da iniciativa, que reforça a importância da união entre entidades e sociedade em ações sociais. A entrega dos kits simbolizou o resultado de um esforço coletivo que, mais uma vez, demonstrou a força da solidariedade em Cacoal.

A ação contou com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró, reforçando o seu compromisso com a ASSDACO e o apoio a instituições que atuam diretamente no cuidado com a população.

"A campanha Lenços de Amor encerra mais uma edição com resultados significativos, deixando como legado o exemplo de empatia e compromisso com o próximo", finalizou a presidente da ASSDACO.