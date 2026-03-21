Caminhoneiro é agredido e assaltado em posto de combustíveis

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 21/03/2026 às 09h30

Dois criminosos agrediram um caminhoneiro de 23 anos durante assalto ocorrido na madrugada deste sábado (21) na região do pátio do posto de combustíveis Mirian, na BR-364, bairro Aeroclube, em Porto Velho (RO).

A vítima com ferimentos no rosto contou que os ladrões chegaram de moto e armado com faca.

A dupla muito violenta passou a agredir o caminhoneiro com socos no rosto, cabeça e fugiu levando uma bolsa com roupas, documentos pessoais da vítima e ainda a chave do caminhão que estava carregado com soja.

Policiais militares foram chamados, realizaram buscas na região, mas os criminosos ainda não foram localizados.