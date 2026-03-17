Cacaulândia recebe ação de eficiência energética que beneficia famílias, escolas e unidades de saúde com novos equipamentos

Por ENERGISA

Publicada em 17/03/2026 às 10h46

Nos últimos dias, a população de Cacaulândia, na região central de Rondônia, foi contemplada com a primeira ação de 2026 do projeto “Nossa Energia”, iniciativa da Energisa que promove o uso consciente da energia elétrica e contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias cadastradas na Tarifa Social de energia elétrica e adimplentes com a distribuidora.

Agentes de campo da Energisa realizaram visitas e um diagnóstico energético nas residências. Após a análise, 50 famílias foram selecionadas para receber geladeiras e ventiladores novos, mais modernos e mais econômicos. Além disso, a ação incluiu a doação de mais de 1.000 lâmpadas de LED e 100 ventiladores ampliando o alcance do projeto e reforçando as práticas de eficiência energética na comunidade.

Atendimento ampliado

A iniciativa também contemplou instituições de ensino e unidades de saúde do município, que receberam ventiladores e lâmpadas mais econômicas, contribuindo para melhores condições de atendimento e funcionamento desses espaços essenciais.

Além de mais conforto, os equipamentos contribuem para a redução do consumo de energia, ajudando as famílias e instituições a economizarem na conta de luz.

“A substituição dos equipamentos garante mais eficiência no uso da energia, proporciona economia para o consumidor e contribui para a sustentabilidade do sistema elétrico. É uma ação que une benefício social e responsabilidade ambiental”, destaca Camila Teixeira, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.