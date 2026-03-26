Cacau Protásio tem perda de visão após reação grave a pomada capilar

Por Juliana Palmer

Publicada em 26/03/2026 às 15h29

A atriz Cacau Protásio, de 50 anos, fez um importante alerta aos seguidores nesta quarta-feira (25) após sofrer uma reação grave ao utilizar uma pomada capilar. Pelas redes sociais, ela revelou ter enfrentado perda temporária de visão e uma forte inflamação ocular.

Segundo o relato, os sintomas começaram durante a madrugada, quando acordou com uma dor intensa no olho direito. “Era uma dor insuportável, desesperadora. Eu não conseguia abrir o olho, chorava de dor”, contou a atriz, visivelmente abalada.

Além da dor extrema, Cacau relatou alterações visíveis na região dos olhos. Enquanto o olho direito foi o mais afetado, o esquerdo apresentou mudança de coloração. Diante da situação, ela utilizou colírio e buscou atendimento médico.

Diagnóstico e tratamento

De acordo com a assessoria da artista, o quadro foi diagnosticado como uma reação alérgica associada ao uso de uma pomada capilar utilizada para modelar tranças. Os médicos identificaram comprometimento temporário da visão no olho direito, além de alterações na coloração ocular.

Cacau Protásio foi medicada e segue em recuperação, com evolução positiva. Ela permanece em repouso e sob acompanhamento médico, seguindo todas as orientações profissionais.

Alerta importante

A atriz aproveitou o episódio para conscientizar o público, especialmente mulheres que utilizam esse tipo de produto:

“Vamos ter cuidado com as pomadas. Se puder usar outra coisa, como gel infantil ou creme, evite a pomada. Isso é sério.”

Ela também destacou o medo que sentiu durante o episódio, temendo perder a visão de forma permanente.

Fica o recado

O caso reforça a importância de atenção ao uso de cosméticos, especialmente produtos capilares que podem entrar em contato com os olhos. Reações alérgicas e irritações podem ser graves e exigem cuidados imediatos.

Se houver sintomas como ardência intensa, vermelhidão, dor ou alteração na visão, o ideal é procurar atendimento médico o quanto antes.

COMUNICADO

Leia o comunicado na íntegra:

“Rio de Janeiro, 25 de março de 2026

A Palmer Assessoria de Comunicação informa que a atriz Cacau Protásio apresentou, na madrugada desta quarta-feira, um quadro agudo de dor ocular no olho direito. Os sintomas tiveram início na tarde de terça-feira (24), durante as gravações do filme ‘Os Farofeiros 3’. Após avaliação médica, foi diagnosticada uma reação alérgica associada ao uso de uma pomada capilar utilizada na fixação e modelagem de tranças.

Durante o atendimento, foi identificado comprometimento temporário da visão no olho direito, além de alteração na coloração da região ocular. A atriz foi medicada, está reagindo bem aos medicamentos e segue sob acompanhamento médico.

Cacau Protásio encontra-se em repouso e cumpre integralmente as orientações médicas. Até o momento, não há previsão para o restabelecimento total do quadro. A artista e sua equipe agradecem as manifestações de apoio e solidariedade recebidas de todo o país.