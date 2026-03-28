Briga em bar deixa dois feridos graves após espancamento e facadas

Por Newsrondonia.com

Publicada em 28/03/2026 às 11h17

Uma briga em um bar localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro União, em Candeias do Jamari, terminou com dois homens gravemente feridos na noite desta sexta-feira (27). As vítimas, de 36 e 45 anos, foram alvo de uma tentativa de homicídio após tentarem apartar uma briga de casal. Testemunhas relataram que um homem agredia uma mulher no estabelecimento, momento em que os clientes decidiram intervir para protegê-la.

Após a intervenção, o agressor e outros três comparsas cercaram as vítimas e iniciaram um espancamento brutal. Além de socos e chutes, o bando utilizou facas para golpear os dois homens em diversas partes do corpo. Após o ataque, os criminosos fugiram do local e ainda não foram localizados pelas autoridades. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no posto de saúde de Candeias do Jamari, mas, devido à gravidade das perfurações e das lesões pelo corpo, precisaram de transferência urgente. Ambos foram levados para o Hospital João Paulo II, em Porto Velho, onde permanecem sob cuidados médicos. O estado de saúde é considerado delicado, exigindo monitoramento constante da equipe de cirurgia geral da unidade.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar o autor das agressões iniciais e seus aliados. Depoimentos de testemunhas que presenciaram o início da confusão e a dinâmica do espancamento devem ajudar na qualificação dos envolvidos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob apuração da delegacia local, que busca câmeras de segurança próximas ao bar para rastrear a rota de fuga dos suspeitos.