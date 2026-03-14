BPTAR prende traficante que vendia cocaína misturada com cafeína

Por pvhnoticias.com

Publicada em 14/03/2026 às 09h30

Uma ação de policiais do BPTAR na noite desta sexta-feira (13), resultou na prisão do apenado monitorado Leonardo R. F., por tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Informações apuradas pelo site dão conta que a guarnição recebe usado informações sobre um apartamento sendo usado como boca de fumo e conseguiu fazer a abordagem do suspeito que vendia drogas na porta do imóvel, sendo encontradas com ele várias porções de cocaína.

Em revista no apartamento os policiais encontraram ainda outras porções do mesmo entorpecente e mais de 1kg de maconha, além de R$373,00, um frasco com pílulas de cafeina usadas para misturar com à cocaína, material usado no tráfico, balança de precisão, um simulacro de pistola e objetos de procedência duvidosa.