Borracheiro é executado a tiros às margens da BR-364 em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 26/03/2026 às 08h50

Um crime com características de execução chocou moradores e trabalhadores das proximidades da BR-364 no final da noite de quarta-feira (25). Um homem identificado como Wellington Vieira Vitor foi assassinado a tiros na altura do quilômetro 13 da rodovia, no sentido Candeias do Jamari. A vítima trabalhava em uma borracharia localizada na entrada do bairro Jerusalém da Amazônia, na zona leste da capital, quando foi surpreendida pelos executores.

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e solicitaram um serviço de reparo. No entanto, a abordagem era um pretexto para o crime. Após renderem Wellington, a dupla o arrastou à força até as margens da BR-364. No local, os criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o trabalhador e fugiram em alta velocidade logo em seguida, tomando rumo desconhecido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito da vítima, que apresentava múltiplas perfurações. A Polícia Militar isolou a cena do crime para preservar evidências e aguardou a chegada da perícia técnica e do carro nacional (rabecão). O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho para os exames de necropsia e posterior liberação aos familiares.

Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local colhendo as primeiras informações para dar início às investigações. Até o momento, a motivação do assassinato é desconhecida e nenhum suspeito foi preso. A polícia deve buscar imagens de câmeras de monitoramento de postos de combustíveis e empresas próximas à rodovia para tentar identificar a placa da motocicleta e as características físicas dos atiradores que atuaram na execução.