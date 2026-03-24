Bandidos são filmados fazendo assalto em comércio na zona sul

O roubo registrado por uma câmera de segurança ocorreu na noite desta segunda-feira (23), na Rua Joaquim da Rocha, bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho.
As imagens mostram clientes e o dono são surpreendidos por dois criminosos armados que chegam anunciando o roubo, um deles bastante alterado faz ameaças o tempo todo.
As imagens não mostram, mas depois os criminosos depois fogem levando uma moto Honda Biz do proprietário e dois celulares. Quem reconhecer por fazer denúncia anônima pelos números190 ou 197.
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