Bandidos são filmados fazendo assalto em comércio na zona sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 24/03/2026 às 09h00

O roubo registrado por uma câmera de segurança ocorreu na noite desta segunda-feira (23), na Rua Joaquim da Rocha, bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho.

As imagens mostram clientes e o dono são surpreendidos por dois criminosos armados que chegam anunciando o roubo, um deles bastante alterado faz ameaças o tempo todo.

As imagens não mostram, mas depois os criminosos depois fogem levando uma moto Honda Biz do proprietário e dois celulares. Quem reconhecer por fazer denúncia anônima pelos números190 ou 197.