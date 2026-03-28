Bandidos encapuzados invadem chácara, amarram advogado e roubam mais de R$10 mil

Por pvhnoticias.com

Publicada em 28/03/2026 às 09h15

Um advogado de 64 anos e um idoso de 87 anos foram vítimas de roubo na noite desta sexta-feira (27), em uma chácara na Estrada do Areia Branca, zona sul de Porto Velho.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que três criminosos encapuzados e armados com armas de fogo e terçados invadem a propriedade, depois o bando rendeu as vítimas e anunciaram o roubo.

Os criminosos pegaram vários objetos e obrigaram as vítimas a realizarem transações bancárias, roubando R$10,700 reais e pertences, deixando os moradores amarrados na dispensa, conseguindo sair após uma hora e acionando a PM.