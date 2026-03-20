Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes recebe mais quatro veículos doados pelo Detran

Por Jairo Ardull/CCS

Publicada em 20/03/2026 às 08h52

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) recebeu a doação, na quinta-feira (19), de mais dois automóveis e duas pick-ups do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Com a chegada dos quatro veículos, sobe para oito o número de viaturas entregues, entre 2025 e 2026, pelo Detran à Prefeitura de Ji-Paraná.

“São veículos bem conservados que serão muito bem utilizados pela AMT para a fiscalização e segurança do trânsito de Ji-Paraná. (...) Eles foram doados para nós e isso traz economia para a prefeitura. As doações do Detran, que chamo de parceria, já chegam a oito viaturas”, afirmou Oribe Júnior, presidente da AMT.

“Também temos que reconhecer o apoio do deputado estadual, Laerte Gomes [PSD], que intermediou essa doação. A AMT passa por um processo de reorganização, com a ampliação da estrutura viária, para entregarmos para os condutores de veículos e pedestres ruas e avenidas mais seguras”, acrescentou.

De acordo com o diretor-geral do Detran, Sandro Rocha, o órgão passa pelo processo de renovação da frota, e que cerca de 60 veículos estão doados para as prefeituras rondonienses que têm demanda menor de trabalho. “Só aqui para Ji-Paraná, já foram oito viaturas que vão servir muito bem para o trabalho diário”, explicou.

Sandro Rocha ainda anunciou para junho a conclusão e entrega ao público da reforma da sede da 3ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), no bairro Jardim Aurélio Bernardi (1º distrito), e ampliação do projeto de sinalização vertical e retomada do programa de videomonitoramento do município.