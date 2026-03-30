Atualização do número da unidade consumidora começa em 6 de abril em Rondônia e não impacta a conta de energia

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 30/03/2026 às 11h20

Até o dia 30 de junho, todas as distribuidoras de energia do país deverão concluir a padronização dos números de identificação das unidades consumidoras dos clientes em suas bases de dados, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio da Resolução 1095. O objetivo principal dessa iniciativa é unificar o formato e a estrutura dos números das unidades consumidoras, facilitando a integração de sistemas, a análise de dados e a comunicação entre os diversos agentes do setor elétrico.

Em Rondônia, a atualização terá início a partir do dia 6 de abril. A mudança será automática e não terá qualquer impacto no valor da conta de energia ou nas condições de fornecimento do serviço.

Benefícios para clientes e para o setor

A padronização trará benefícios significativos para a eficiência, transparência e qualidade das informações utilizadas na gestão e operação do setor. Entre as principais vantagens estão:

Concessão mais ágil da Tarifa Social para famílias de baixa renda

Facilita a integração com o Cadastro Único pelas prefeituras

Atendimento ao cliente mais rápido e eficiente

Agilidade na resolução de demandas sobre fornecimento de energia

Eliminação de inconsistências entre bases de dados

Histórico do consumidor mais preciso e confiável

Maior integração entre sistemas das distribuidoras e da Aneel

Troca de informações mais eficiente no setor elétrico

Simplificação da migração para o Ambiente de Contratação Livre

Atualização começa em abril e será automática

Segundo o coordenador de leitura e cadastro da Energisa Rondônia, Edmundo Nogueira, a iniciativa reforça um movimento nacional de modernização e traz ganhos diretos para clientes e para a operação do setor.

“A padronização das unidades consumidoras garante mais organização, confiabilidade e agilidade no tratamento das informações. No Grupo Energisa, essa atualização terá início a partir do dia 6 de abril, e em Rondônia não será diferente. Esse é um passo importante para agilizar processos e oferecer um atendimento ainda mais eficiente aos nossos clientes”, destaca.

O processo será realizado de forma automática, sem necessidade de qualquer ação por parte do cliente e sem qualquer alteração no valor da conta de energia.