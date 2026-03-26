Atriz Gabriela Spanic surge

PA atriz Gabriela Spanic, eternizada como a protagonista da novela A Usurpadora e ex-participante de A Fazenda 17, voltou a chamar atenção nas redes sociais após aparecer com o rosto renovado.
Aos 52 anos, ela contou que passou por uma série de procedimentos estéticos no rosto e comemorou o resultado.
Entre as intervenções estão elevação endoscópica de sobrancelha, lifting facial, além de laser de CO₂ fracionado na pele.
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a atriz brincou ao ver o próprio resultado. Ao ser questionada sobre quem era a mulher que aparecia nas imagens, respondeu em tom bem-humorado: “a filha de Gabriela Spanic”.
A artista também avisou que o novo visual ainda vai surpreender muita gente. “Vão cair o queixo quando me virem chegar.”
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