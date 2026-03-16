Ator reage a elogios sobre parecer mais jovem: “Isso não é elogio”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 15h39

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 55 anos, utilizou as redes sociais para comentar a forma como a idade costuma ser tratada em elogios e comentários sobre aparência. Em um vídeo publicado no domingo (15), ele afirmou que expressões como “você parece mais jovem” acabam reforçando o que chamou de “cultura da juventude”.

Durante a gravação, o artista apareceu preparando um chimarrão enquanto falava sobre o tema. Segundo ele, esse tipo de comentário não deve ser encarado como elogio. “Eu tenho 55 anos. E eu tenho a aparência de um homem que tem 55 anos. Então, parem de dizer ‘nossa, você parece tem menos, eu não daria a idade que você tem’. Isso não é um elogio. Você está apenas reforçando a cultura da juventude”, disse.

O ator também comentou que nunca teve como objetivo parecer mais jovem do que realmente é. Para ele, a passagem do tempo faz parte do processo natural da vida e deve ser encarada sem estigmas. Em seu relato, destacou ainda que se sente satisfeito ao perceber semelhanças com o próprio pai ao se olhar no espelho.

“Eu não vivi durante mais de cinco décadas querendo aparentar ter 20 anos o resto da minha vida. Aliás, eu fico muito feliz quando eu me olho no espelho e percebo que estou cada vez, mais e mais, parecido com meu pai”, afirmou.

Ao longo da reflexão, Carmo ressaltou que o envelhecimento também representa acúmulo de experiências e histórias. “Envelhecer não significa que deu errado. Ao contrário, significa que você continuou vivo. E olha que bom isso! A quantidade de experiência que você adquiriu, de vida que você viveu, de história que você tem para contar”, avaliou.

Além das publicações nas redes, o ator também se prepara para retornar às novelas. Ele participará da produção “A Nobreza do Amor”, na qual voltará a interpretar um personagem ligado à trama “Cordel Encantado”, exibida originalmente em 2011.