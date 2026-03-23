Atendimento noturno muda a rotina de pacientes em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 23/03/2026 às 16h18

Roberta Arroio, funcionária pública e moradora do bairro Cohab, chegou à unidade de saúde com sintomas gripais depois de um dia inteiro se sentindo mal. Entre espirros e cansaço, decidiu buscar atendimento à noite, e saiu surpreendida. “A gente sempre pensa que vai demorar, mas aqui foi diferente. É tudo limpinho, organizado, todo mundo atende bem. Eu passei o dia ruim, resolvi vir e fui atendida rápido, tomei medicação e já me senti melhor. O atendimento está sendo ótimo, a gente vem e sabe que vai ser bem atendido”.

Histórias como a de Roberta têm se repetido durante o funcionamento do Corujão da Saúde, na unidade Manoel Amorim de Matos, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, que abriu uma nova possibilidade para quem não consegue procurar atendimento durante o dia. Trabalhadores, pais de família e idosos encontram no horário noturno uma alternativa mais tranquila e acessível.

Além de facilitar o acesso, o programa também tem contribuído para organizar a rede de saúde. Muitos pacientes que antes procuravam atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) agora optam pelas unidades básicas no período da noite, o que ajuda a reduzir a sobrecarga nos serviços de urgência.

Na unidade Manoel Amorim de Matos, a diretora Taís Leite acompanha de perto esse movimento. Segundo ela, os números mostram o impacto direto na rotina da saúde pública.“Em cerca de oito meses de funcionamento em 2025, já ultrapassamos 9 mil atendimentos, com uma média de mais de mil por mês. São pacientes que provavelmente estariam nas UPAs, e aqui conseguimos oferecer mais agilidade, mesmo com atendimento clínico e pediátrico. Isso amplia o acesso e melhora o fluxo da rede”.

A enfermeira Priscila das Neves também observa mudanças no perfil dos atendimentos ao longo dos meses. De acordo com ela, a procura varia conforme o período, mas o serviço tem conseguido atender diferentes demandas com eficiência. “Tem épocas em que a procura aumenta muito, como em fevereiro, quando tivemos muitos casos de gripe, principalmente entre crianças e idosos. Depois disso, surgiram outras demandas, como suspeitas de Mpox, além de casos de pressão alta, dores abdominais, febre e lombalgia. Atualmente, as queixas respiratórias têm sido mais frequentes”.

Priscila das Nevesa disse que o serviço tem conseguido atender diferentes demandas com eficiência

O funcionamento no período noturno tem sido decisivo para quem precisa de atendimento rápido, mas sem a urgência de um hospital, garantindo acolhimento em um ambiente mais organizado e próximo de casa.

O prefeito Léo Moraes destacou que a proposta do Corujão é justamente aproximar o serviço da realidade da população. “Muita gente não consegue buscar atendimento durante o dia por causa do trabalho. Com o Corujão, a gente leva esse cuidado para o horário em que essas pessoas realmente podem ir até a unidade, com qualidade, respeito e agilidade”.

A unidade Manoel Amorim de Matos está localizada na rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, com atendimento das 18h à meia-noite.