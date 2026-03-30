Ataques de Israel matam mais de 700 pessoas em Gaza apesar do cessar-fogo

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 30/03/2026 às 11h26

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo em diversas ocasiões, enquanto o Exército israelense afirmou que os ataques foram provocados por ações de milícias palestinas, contrariando o que havia sido acordado.

No balanço divulgado hoje, o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas informou que o número de mortos desde então subiu para 702, incluindo dez mortes e 18 feridos registrados apenas nas últimas 24 horas.

Com esses dados, o órgão eleva para 72.270 o total de mortos na guerra na Faixa de Gaza e para 172.013 o número de feridos desde outubro de 2023.