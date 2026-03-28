Associação dos Pecuaristas de Ariquemes em parceria com a Prefeitura realiza lançamento oficial da Agroari 2026

Por Assessoria

Publicada em 28/03/2026 às 09h11

Ariquemes avançando no campo! A Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), em parceria com a Prefeitura de Ariquemes, realizou nesta sexta-feira (27) o lançamento oficial da Agroari 2026.

O evento reuniu produtores, cafeicultores e autoridades, fortalecendo o desenvolvimento da nossa agricultura.

E teve mais:

Lançamento do CONVALE

Concurso do Café

Concurso Leiteiro

Destaque também para a entrega de 73 mil mudas de café clonais, em parceria com a EMATER-RO — mais incentivo à agricultura familiar e à produtividade no campo!

Ariquemes segue crescendo, valorizando quem produz e fortalecendo o agro!