Assaltantes chegam atirando em empresário durante roubo no centro

Por hora1rondonia.com

Publicada em 14/03/2026 às 09h30

Na tarde desta sexta-feira (13), uma loja de autopeças localizada na Avenida Almirante Barroso, na região central de Porto Velho, foi alvo de um assalto à mão armada.

Câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram toda a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver quando dois suspeitos chegam ao local em uma motocicleta. Um deles desce do veículo portando uma arma de fogo e rende funcionários e clientes que estavam no interior da loja.

Sob ameaças, o criminoso recolhe objetos de valor das vítimas enquanto o comparsa permanece do lado de fora dando apoio à ação. Entre os itens levados pelos assaltantes estão dois cordões de ouro avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, além de aparelhos celulares e outros objetos pessoais das vítimas.

Após o crime, a dupla fugiu na motocicleta em direção ignorada. Durante a fuga, ainda foi efetuado um disparo de arma de fogo, causando pânico na região. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela área central da capital, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. As imagens do circuito interno de segurança devem ajudar nas investigações para identificar e localizar os criminosos.