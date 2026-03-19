Apenado é preso após tentar golpear irmã e sobrinha com martelo

Por Newsrondonia.com

Publicada em 19/03/2026 às 09h30

Um homem identificado como Giovanni C. C., que cumpre pena sob monitoramento eletrônico, foi preso no início da noite de quarta-feira (18) em Candeias do Jamari, Rondônia. Ele é acusado de tentar assassinar a própria irmã e a sobrinha utilizando um martelo durante um desentendimento familiar. De acordo com o relatório da Polícia Militar, o agressor chegou à residência em estado de alteração e passou a desferir chutes contra a irmã, antes de se armar com a ferramenta para tentar atingi-la e à filha dela.

As vítimas conseguiram se esquivar dos ataques até a chegada da guarnição, que efetuou a prisão em flagrante no local. Ao realizarem a checagem dos dados do suspeito, os policiais descobriram uma grave falha no sistema de fiscalização: a tornozeleira eletrônica de Giovanni estava desligada há vários dias, o que configura violação das regras do regime prisional e facilitou a circulação do agressor sem o devido monitoramento das autoridades.

O caso expõe a vulnerabilidade de vítimas de violência doméstica diante de apenados que burlam o sistema de vigilância. Giovanni foi conduzido à delegacia e, além das novas acusações de agressão e tentativa de lesão corporal no âmbito da Lei Maria Penha, deverá ter sua regressão de regime solicitada à Justiça devido à desativação do dispositivo de segurança.