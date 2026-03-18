Alerta: religar energia por conta própria aumenta risco de acidentes e pode ser fatal

Por ENERGISA

Publicada em 18/03/2026 às 10h37

Religar a energia elétrica por conta própria, após o corte no fornecimento, pode colocar a vida em risco e causar sérios danos às instalações elétricas. O alerta é da Energisa Rondônia, que reforça a importância de seguir os procedimentos corretos para a religação, garantindo segurança e evitando acidentes.

De 2021 a 2025, Rondônia registrou 14 acidentes fatais relacionados à autorreligação de energia elétrica. Os dados evidenciam a gravidade da prática e o risco real à vida de quem tenta intervir na rede sem autorização e sem conhecimento técnico.

De acordo com a distribuidora, intervenções feitas sem autorização e fora dos padrões técnicos aumentam significativamente o risco de choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, além de comprometer a qualidade da rede elétrica. Situações desse tipo são mais comuns do que se imagina e, na maioria dos casos, poderiam ser evitadas com a solicitação do serviço pelos canais oficiais.

“A religação feita de forma irregular expõe as pessoas a riscos desnecessários e, infelizmente, pode ter consequências fatais. O procedimento correto é simples, rápido e assegura que a energia volte com total segurança”, explica Thiago Caires, engenheiro de segurança da Energisa Rondônia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que apenas a distribuidora pode realizar a religação do fornecimento. Além dos riscos à vida, a prática irregular pode resultar em penalidades, como novas suspensões e cobranças adicionais.

Energisa reforça orientações importantes para evitar acidentes:

Nunca tente religar a energia por conta própria, mesmo que o corte pareça simples ou temporário

Não mexa no medidor, disjuntor ou fiação externa, pois esses equipamentos oferecem alto risco de choque elétrico

Evite improvisos e ligações clandestinas, que podem causar incêndios e colocar toda a família em perigo

Em caso de falta de energia após o pagamento, procure imediatamente os canais oficiais da Energisa: aplicativo Energisa ON, call center 0800 647 0120 ou whatsapp Gisa (69) 99358-9673

Em situações de risco ou acidentes, mantenha distância da rede elétrica e acione os serviços de emergência