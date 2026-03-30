Águas de Rolim de Moura amplia horário de atendimento presencial e reforça compromisso com a comunidade

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 09h33

Com o objetivo de aprimorar a experiência do cliente e garantir maior agilidade na resolução de demandas, a Águas de Rolim de Moura anuncia a ampliação do horário de atendimento em suas unidades de atendimento. A partir de agora, os usuários que desejarem realizar solicitações presencialmente poderão comparecer à loja das 7h30 às 13h30.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços essenciais, garantindo que os cidadãos tenham mais tempo para tirar dúvidas e formalizar pedidos.

“Temos serviços de atendimento 24h por dia, 7 dias por semana que são o 0800 690 0100, o Águas App e a Central de Serviços através do site. Nosso objetivo é entregar um serviço de qualidade para a comunidade, por isso decidimos ampliar o horário de atendimento para facilitar ainda mais o acesso da população aos nossos serviços e para termos um espaço de tempo maior para quem precisa do atendimento presencial", destaca Priscila Sonda, gerente comercial da Águas de Rolim de Moura.

Atendimento Digital e 24 Horas

Apesar da ampliação do suporte presencial, a Águas de Rolim de Moura reforça que os canais digitais continuam operando sem interrupções. Para quem busca praticidade sem sair de casa, o atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através dos seguintes meios:

Telefone: 0800 690 0100

WhatsApp: 0800 690 0100

Aplicativo: Águas (disponível para Android e iOS)

Central de Serviços: aegearo.com.br

"Esta ampliação, assim como nossa operação 24h por dia no atendimento digital fazem parte de um conjunto de melhorias contínuas da empresa para elevar o padrão dos serviços prestados e estreitar o relacionamento com os moradores da região, reafirmando seu compromisso com a transparência e a eficiência”, afirmou Carolina Gregório, diretora-presidente da Águas de Rolim de Moura.

A loja de atendimento presencial fica na rua Fagundes Varela, Nº 399, no bairro Pioneiros.