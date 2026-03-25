Águas de Ariquemes realiza ação educativa em alusão ao Dia Mundial da Água

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 15h24

Iniciativa contou com a parceria da Escola Municipal Roberto Turbay e da Guarda Municipal de Ariquemes. O Objetivo é promove educação ambiental voltada ao consumo consciente de água.

Em alusão ao Dia Mundial da Água, a Águas de Ariquemes promoveu, nesta segunda-feira (23), uma ação educativa com alunos da Escola Municipal Roberto Turbay, localizada no Setor 10. A iniciativa teve como foco reforçar orientações sobre o uso sustentável da água e a importância da preservação do meio ambiente.

Durante a atividade, foram compartilhadas orientações e dicas de consumo consciente, destacando a importância de economizar água e preservar os recursos hídricos.

Para a diretora-presidente da Águas de Ariquemes, Carolina Gregório, iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a cultura de cuidado com a água desde a infância.

“A ação foi pensada com o objetivo de promover a conscientização sobre a água como um recurso finito, reforçando a importância do uso responsável no dia a dia. O conteúdo foi direcionado especialmente para crianças considerando o papel essencial que elas desempenham como multiplicadoras de conhecimento. Por meio delas, a mensagem alcança as famílias, os responsáveis ampliando o impacto da conscientização e incentivando mudanças de comportamento dentro de casa”, destacou.

A coordenadora pedagógica Renilda Guimarães também ressaltou a relevância da iniciativa no ambiente escolar.

“Por meio da educação ambiental, estimulamos a conscientização dos alunos sobre o uso responsável da água e a importância do consumo consciente. Nesse processo, eles se tornam agentes multiplicadores desse conhecimento, assim conseguimos ampliar o diálogo para toda a comunidade, fortalecendo a cultura de preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos”, afirmou.

A ação contou com a parceria ronda escolar da Guarda Civil Municipal e teve como objetivo reforçar o compromisso da Águas de Ariquemes com a responsabilidade socioambiental e a promoção de iniciativas que contribuam para a preservação dos recursos naturais.