Afinal, tem como usar criptomoedas como garantia de empréstimo?

Por Redação

Publicada em 27/03/2026 às 10h16

O crescimento das criptomoedas abriu caminho para novos serviços financeiros, incluindo a possibilidade de utilizá-las como garantia em empréstimos. Essa prática, conhecida como colateralização, permite que investidores acessem crédito sem precisar vender os ativos digitais que possuem, mantendo a exposição ao mercado cripto.

A modalidade de empréstimo com garantia em cripto tem atraído interessados tanto por sua praticidade quanto pela flexibilidade, sendo oferecida em plataformas centralizadas, como corretoras digitais, e em sistemas descentralizados, conhecidos como DeFi. Apesar da popularidade crescente, o funcionamento desse tipo de operação envolve regras específicas e riscos relacionados à volatilidade das criptomoedas.

Como funciona o empréstimo com criptomoedas?

O processo básico consiste em oferecer criptomoedas como garantia em troca de crédito em moeda digital ou fiduciária. Ao bloquear o ativo em uma plataforma, o investidor obtém acesso a um empréstimo cujo valor normalmente representa uma porcentagem do montante garantido.

Por exemplo, um usuário pode depositar Bitcoin ou Ethereum como colateral para receber um empréstimo em dólar ou real, por exemplo. Enquanto o crédito estiver ativo, os tokens permanecem retidos pela plataforma, e o usuário continua sujeito a regras que definem liquidação em caso de oscilações no valor do colateral.

Os contratos inteligentes, que automatizam essas operações em plataformas DeFi, garantem que os termos do empréstimo sejam cumpridos sem a necessidade de intermediários. Isso inclui a execução de liquidações automáticas caso a garantia perca valor de forma significativa, protegendo credores e mantendo o equilíbrio da plataforma.

Vantagens da utilização de criptomoedas como garantia

Uma das principais vantagens desse modelo é a possibilidade de acessar liquidez sem vender os ativos digitais. Investidores que acreditam na valorização de suas criptomoedas podem utilizar o crédito obtido para outros investimentos ou despesas, mantendo o portfólio intacto.

Outro ponto é a rapidez do processo. Plataformas digitais costumam reduzir burocracias e permitir que empréstimos sejam aprovados em minutos, especialmente quando comparados aos processos tradicionais de bancos e financeiras.

Além disso, o modelo amplia as opções dentro das finanças descentralizadas. Usuários podem acessar crédito globalmente, independentemente de vínculos bancários ou histórico de crédito, desde que possuam os ativos digitais exigidos como garantia.

Riscos e cuidados necessários

Apesar das vantagens, como em qualquer operação financeira, existem riscos envolvidos. A principal preocupação é a volatilidade das criptomoedas, que pode levar a chamadas de margem ou liquidações automáticas caso o valor do colateral caia significativamente. Isso significa que investidores podem perder parte ou a totalidade dos ativos se não houver margem de segurança adequada.

Também é importante avaliar a confiabilidade da plataforma utilizada, verificando aspectos como histórico, mecanismos de segurança e protocolos de operação.

Uma alternativa que transforma o mercado financeiro digital

O uso de criptomoedas como garantia de empréstimo representa uma evolução no mercado financeiro digital, permitindo que ativos digitais cumpram funções além da simples negociação. Com o crescimento das finanças descentralizadas e o aumento da adoção de plataformas digitais, operações desse tipo tendem a se tornar mais comuns.

Investidores interessados devem estudar cuidadosamente as condições oferecidas, compreender os mecanismos de garantia e avaliar os riscos associados à volatilidade dos ativos. Ao alinhar estratégias e precauções, o empréstimo com criptomoedas pode se tornar uma ferramenta útil para ampliar liquidez e explorar oportunidades dentro do ecossistema digital.