Aeroportos de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena passam por ensaios técnicos para garantir segurança nas operações aéreas

Por Antonia Lima

Publicada em 13/03/2026 às 14h46

O governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) contratou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para realização dos serviços de Medição de Coeficiente de Atrito e Ensaio de Macrotextura nas Pistas de Pouso e Decolagem (PPD) dos Aeroportos de Ji-Paraná (SBJI), Cacoal (SSKW) e Vilhena (SBVH), no valor total de R$ 79.215,70, conforme com os termos do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC nº 153) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A realização dos serviços ocorreram no período de 9 a 11 de março, atendendo as exigências do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC nº 153, que trata sobre a operação, manutenção e resposta as emergências dos aeródromos do Brasil de cumprimento obrigatório pelos operadores de aeródromos. De acordo com a frequência de voos da aviação regular/comercial, deve ser realizado um ensaio a cada 360 dias de coeficiente de atrito e ensaio de macrotextura nas Pistas de Pouso e Decolagem (PPD), nos aeroportos de Ji-Paraná (SBJI), Cacoal (SSKW) e Vilhena (SBVH), como uma forma de garantir a segurança nas operações de voos na pista dos aeroportos.

A contratação desses serviços tem como finalidade verificar as condições das pistas de pouso e decolagem, avaliando se há a aderência necessária entre os pneus das aeronaves e o pavimento. O ensaio também analisa se o atrito entre a superfície das pistas aeroportuárias e os pneus das aeronaves, permite a aceleração e a frenagem segura após os pousos, além de identificar eventuais necessidades de manutenção ou restauração do pavimento.

Vale ressaltar que após a realização dos serviços, os resultados obtidos foram satisfatórios e dentro dos parâmetros exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nas pistas de pouso dos Aeroportos de Ji-Paraná (SBJI), Cacoal (SSKW) e Vilhena (SBVH), garantindo a segurança nas operações de pouso e decolagem nos aeroportos do interior do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é uma forma de segurança nas operações aéreas, assim como a manutenção adequada da infraestrutura aeroportuária. “Essa gestão tem trabalhado para manter os aeroportos do estado dentro dos padrões exigidos pela aviação civil. Esses ensaios são fundamentais para assegurar que as pistas ofereçam condições adequadas de operação, garantindo segurança para passageiros, tripulações e contribuindo para o desenvolvimento da aviação regional”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, enfatizou que o acompanhamento técnico nas pistas é essencial para garantir que os aeroportos continuem operando com segurança e dentro das normas estabelecidas pelos órgãos reguladores. “Esse tipo de avaliação técnica permite acompanhar de forma precisa as condições das pistas e agir preventivamente sempre que necessário. O objetivo é manter os aeroportos administrados pelo estado em conformidade com as normas da Anac, assegurando qualidade e segurança nas operações”, afirmou.

O responsável pela Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária (CIA), Rogério Leme, explicou que os ensaios são realizados com equipamentos específicos que percorrem toda a extensão da pista para medir o nível de atrito e a textura do pavimento. Segundo ele, os dados coletados são registrados e analisados tecnicamente, permitindo identificar com precisão as condições da pista e verificar se ela está adequada para as operações aéreas.