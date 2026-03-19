Acusado de agressão sexual, Kevin Spacey faz acordo e encerra processos no Reino Unido

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 15h24

O ator Kevin Spacey, de 66 anos, chegou a um acordo confidencial com três homens britânicos que o processavam por supostos episódios de agressão sexual ocorridos entre 2000 e 2013. A informação veio à tona por meio de uma decisão judicial divulgada nesta semana pelo Supremo Tribunal de Londres, que determinou a suspensão das ações.

Com o entendimento firmado, o julgamento que estava previsto para outubro foi cancelado. Dois dos autores das ações civis já haviam participado do processo criminal contra o ator em 2023, na capital britânica — ocasião em que Spacey foi inocentado de todas as acusações.

Desde que as primeiras denúncias surgiram, em 2017, o artista tem negado qualquer conduta irregular, sustentando que os episódios relatados não aconteceram ou ocorreram de forma consensual. Seus advogados não comentaram o acordo, enquanto a defesa dos denunciantes também optou por não se manifestar.

Antes das acusações, Spacey era uma das figuras mais influentes de Hollywood, com prêmios importantes no currículo, incluindo o Oscar por “Beleza Americana” e “Os Suspeitos”. Após a repercussão dos casos, ele foi afastado da série “House of Cards” e retirado do elenco do filme “Todo o Dinheiro do Mundo”.

Além disso, um processo nos Estados Unidos foi rejeitado por um júri em 2022. No ano seguinte, o ator enfrentou julgamento no Reino Unido por acusações envolvendo quatro homens, sendo novamente absolvido em todas as nove imputações.