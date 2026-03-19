Acolhimento que transforma vidas em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 19/03/2026 às 11h37

Todos os dias, histórias marcadas por perdas, desafios e recomeços encontram acolhimento na rua Joaquim Nabuco, nº 2874, no bairro São Cristóvão. É ali que o Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro POP) Dom Moacyr se torna um ponto de apoio para quem mais precisa, oferecendo cuidado, escuta e oportunidades de reconstrução.

Com atendimento médio de cerca de 150 pessoas por dia, o espaço atua como um dos principais equipamentos da rede de assistência social de Porto Velho, voltado à proteção de pessoas em situação de rua. No local, são oferecidos serviços essenciais como café da manhã e almoço, acesso a banho e higiene pessoal, além de orientação social e encaminhamentos para diversas políticas públicas.

O Centro POP integra a política de média complexidade e tem papel fundamental no suporte a essa população, destacou Tércia Marília

O atendimento vai além das necessidades imediatas. A equipe técnica realiza acompanhamento social, auxilia na emissão de documentos, inclusão no Cadastro Único e encaminhamento para o mercado de trabalho e serviços de saúde, incluindo a rede de atenção psicossocial.

De acordo com a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Tércia Marília, o Centro POP integra a política de média complexidade e tem papel fundamental no suporte a essa população. “O Centro POP é um equipamento que serve para apoiar as pessoas que vivem em situação de rua, oferecendo desde as necessidades mais básicas, como alimentação e higiene, até o acompanhamento socioassistencial, com emissão de documentos, inclusão em programas sociais e encaminhamentos. É importante entender que ninguém está em situação de rua porque quer. São histórias marcadas por perdas, conflitos familiares, problemas de saúde mental e dependência química, situações que podem atingir qualquer pessoa.”

Além do atendimento no espaço físico, o trabalho é ampliado por meio das equipes de abordagem social, que percorrem as ruas da cidade para criar vínculo com essa população e apresentar os serviços disponíveis. Esse contato é essencial para construir confiança e incentivar o acesso aos atendimentos. “O município conta com equipes que vão até as ruas para dialogar, criar vínculo e convidar essas pessoas a acessarem os serviços. Também temos o consultório de rua, que leva atendimento de saúde, vacinas, medicamentos e acompanhamento diretamente onde essas pessoas estão. A política pública precisa respeitar o tempo e a vontade de cada indivíduo, garantindo dignidade em todo o processo.”

O impacto do Centro POP se reflete na redução das vulnerabilidades e na reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Cada atendimento representa uma possibilidade concreta de mudança, seja por meio do acesso a direitos básicos, do cuidado com a saúde ou da retomada de laços sociais.

A atuação integrada entre assistência social e saúde é um dos pilares desse trabalho, que busca promover não apenas o acolhimento imediato, mas também a reinserção social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas. “Para que esse trabalho avance, é fundamental fortalecer toda a rede de atendimento. Isso envolve desde o acompanhamento social até o acesso à moradia e ao emprego. O município está aderindo ao Plano Nacional ‘Ruas Visíveis’, o que vai permitir ampliar projetos e buscar recursos para fortalecer as políticas públicas voltadas à população em situação de rua, garantindo ações mais efetivas e contínuas.”