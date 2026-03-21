Ações do Campus Vilhena aliam educação científica para preservação das águas

Por IFRO

Publicada em 21/03/2026 às 09h09

No Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, iniciativas desenvolvidas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, destacam como a educação científica pode contribuir para a compreensão e a preservação desse recurso essencial. Por meio de projetos que envolvem pesquisa ambiental e atividades práticas em laboratório, estudantes do campus e de outras escolas têm a oportunidade de investigar a qualidade da água e conhecer os processos que garantem sua segurança para consumo.

Entre as ações realizadas estão atividades de pesquisa e extensão sobre a qualidade da água em espaços naturais do município e iniciativas educativas que explicam, de forma prática, como ocorre o processo de tratamento da água consumida nas cidades. Desenvolvidos por professores e estudantes do Campus Vilhena, os projetos aproximam a ciência do cotidiano e incentivam reflexões sobre o uso responsável dos recursos hídricos.

Uma dessas ações integra o projeto “Aprendizagem das Ciências da Natureza em Espaços não Formais de Ensino: um estudo de caso no Parque Ecológico Municipal Marechal Rondon”, que articula ensino, pesquisa e extensão a partir de atividades desenvolvidas no parque ecológico da cidade. A proposta utiliza o espaço natural como ambiente de aprendizagem para estudantes, permitindo a observação direta de fenômenos ambientais e o desenvolvimento de investigações científicas.

Entre as atividades previstas está a análise da qualidade da água do lago do parque, além de estudos sobre vegetação local e levantamento de resíduos sólidos no ambiente. De acordo com a descrição do projeto, a iniciativa busca promover uma aprendizagem mais conectada à realidade social e ambiental. A expectativa é contribuir para a formação de estudantes críticos e conscientes sobre o uso dos recursos naturais.

“O objetivo é articular ensino, pesquisa e extensão, promovendo a aprendizagem das Ciências da Natureza em um contexto prático, investigativo e conectado à realidade social, tecnológica e ambiental”, descreve o documento do projeto. Além de favorecer o aprendizado interdisciplinar envolvendo Química, Física e Biologia, a proposta também pretende ampliar o diálogo com a comunidade e estimular a responsabilidade ambiental.

Oficina explica o caminho da água até as casas

Outra iniciativa realizada no campus foi a oficina “Tratamento de Água: da natureza até a torneira”, com o apoio da Técnica em Laboratório de Biologia, Misley Alzira da Silva Estêvão, no Laboratório de Química e Biologia do IFRO Campus Vilhena. A atividade ocorreu nos dias 11 e 12 de setembro de 2025 e recebeu estudantes do 6º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Freire, acompanhados da professora de Ciências Maressa Floriano Camargo.

A oficina teve como objetivo promover a conscientização sobre a importância do tratamento da água para a saúde e a qualidade de vida, além de estimular o consumo de água proveniente de fontes seguras. Durante a atividade, os participantes conheceram as etapas do processo de tratamento da água, desde a captação até a distribuição para consumo humano.

“Foram apresentadas as etapas de um tratamento de água convencional — captação, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação — por meio de aula expositiva com slides ilustrativos”, explica Misley Estêvão, responsável pela atividade. Os estudantes também tiveram contato com equipamentos utilizados em análises de qualidade da água, como sonda multiparâmetro e turbidímetro, utilizados em atividades do laboratório.

Segundo Misley, o ambiente do laboratório foi um dos aspectos que mais despertou o interesse dos participantes. “O contato com o laboratório foi uma novidade para muitos estudantes, permitindo que eles visualizassem, de forma prática, como a ciência contribui para garantir a qualidade da água consumida pela população”, destaca. Para ela, compreender o processo de tratamento da água é essencial para que os estudantes reconheçam o valor desse recurso natural.

“A água que chega às residências não é naturalmente própria para consumo. Ela precisa passar por diversas etapas de tratamento que removem impurezas e micro-organismos invisíveis a olho nu, mas que podem prejudicar a saúde”, explica. A atividade também contribui para o desenvolvimento de uma postura mais responsável em relação ao meio ambiente. “Ações como essa ajudam os estudantes a perceber que a água potável não é algo automático: depende de tecnologia, infraestrutura e profissionais capacitados. Esse conhecimento fortalece a consciência sobre preservação dos mananciais, saneamento básico e uso responsável da água”, ressalta Misley.

Educação científica para o cuidado com a água

Ao aproximar estudantes da investigação científica e de experiências práticas, as iniciativas desenvolvidas no IFRO Campus Vilhena contribuem para ampliar a compreensão sobre temas ambientais e estimular atitudes de cuidado com os recursos naturais. Mais do que explicar conceitos teóricos, as atividades mostram como a ciência está diretamente ligada à vida cotidiana — desde a preservação dos mananciais até a qualidade da água que chega às casas. A avaliação é de que no contexto do Dia Mundial da Água, as ações reforçam a importância da educação científica e ambiental na formação de cidadãos capazes de compreender, valorizar e proteger um dos recursos mais essenciais para a vida.