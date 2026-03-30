Ações de prevenção à saúde são realizadas nas escolas municipais

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 14h44

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), realizou importantes ações de prevenção à saúde nas escolas, com foco na conscientização de adolescentes sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e gravidez na adolescência.

As atividades aconteceram nas escolas cívico-militares Irmã Maria Celeste, no dia 20 de março, e Capitão Godoy, no dia 27 de março, por meio de palestras educativas que abordaram temas essenciais para a promoção da saúde e do bem-estar dos estudantes.

Além das orientações, foram realizados 66 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, direcionados aos alunos do ensino fundamental, garantindo acesso à informação e aos serviços de saúde.

A ação contou com o apoio do setor psicossocial da Superintendência Regional de Educação de Guajará-Mirim (SUPERGUM), em parceria com a SEMSAU, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e o Projeto Viva Saúde, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Guajará-Mirim.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde preventiva, contribuindo para a formação de jovens mais conscientes, informados e preparados para cuidar de sua saúde.