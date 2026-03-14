Ação rápida da PM resulta na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas

Por PM/RO

Publicada em 14/03/2026 às 11h05

Na madrugada da última sexta-feira (13), a Polícia Militar de Rondônia, por meio das equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar, prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante ação de patrulhamento ostensivo no bairro Cidade Nova, Zona Sul da capital.

Durante o patrulhamento pela região, os policiais visualizaram uma aglomeração suspeita na varanda de um estabelecimento desativado, local já conhecido pelas equipes policiais pela incidência de tráfico e consumo de entorpecentes.

No decorrer da ação policial, um dos suspeitos ao perceber a presença das equipes, tentou fugir a pé, sendo acompanhado e alcançado no interior de uma vila de apartamentos. Na busca pessoal, foram encontrados com o suspeito nove invólucros de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 105,00 em dinheiro.

Simultaneamente, outro indivíduo presente no local, também tentou se evadir da área, sendo interceptado pelos policiais. Durante a revista pessoal foram encontrados quatro invólucros de substância análoga à cocaína e uma porção maior da mesma substância, totalizando cinco unidades.

De acordo com os policiais, os dois suspeitos confessaram que as substâncias seriam destinadas à comercialização. Outros indivíduos que estavam no local também foram abordados e consultados via sistema, porém nada de ilícito foi encontrado com eles.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes e foram conduzidos à Central de Polícia (DEFLAG) para as providências cabíveis.

A ação integra o trabalho permanente da Polícia Militar de Rondônia no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança pública na capital.