Ação nacional de combate à cárie dentária nas crianças em idade escolar é reforçada pelo governo de RO

Por Lara Lívia

Publicada em 27/03/2026 às 09h28

Com o objetivo de incentivar o cuidado bucal e prevenir a cárie dentária em crianças, na última sexta-feira (20), teve início em todo o país uma mobilização voltada para a saúde bucal infantil em idade escolar. Em Rondônia, diversos municípios se organizaram de forma exemplar para participar da iniciativa, levando conscientização, cuidado e responsabilidade aos alunos e suas famílias.

A ação, articulada pelo Ministério da Saúde e reforçada pela Gerência Estadual de Saúde Bucal do governo de Rondônia, mobilizou profissionais para o “Dia B de Saúde Bucal”. Foram realizadas atividades educativas, ações preventivas e procedimentos voltados à promoção da saúde, integrando crianças em idade escolar em um movimento coletivo de valorização da saúde bucal.

Para a técnica da Gerência de Saúde Bucal, Renata Kelly “é importante ressaltar a participação dos municípios de Rondônia na adesão ao programa, pois desempenharam papel fundamental na execução das atividades, reafirmando o protagonismo local na construção de práticas que fortalecem a saúde pública e fazem a diferença na vida das crianças”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em programas de saúde bucal nas escolas não é apenas cuidar dos dentes das crianças, mas promover bem-estar, aprendizado e cidadania.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, ressaltou o empenho dos profissionais envolvidos. “Sabemos que organizar uma ação como essa exige planejamento, dedicação e trabalho em equipe. Cada profissional participante demonstrou compromisso com a saúde bucal e com o controle da cárie dentária em crianças, ampliando o acesso ao atendimento odontológico e garantindo mais qualidade de vida para nossos pequenos”.