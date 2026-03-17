Ação integrada das forças de segurança interrope tráfico de drogas

Por PM/RO

Publicada em 17/03/2026 às 08h50

Na tarde desta segunda-feira, 16, uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na interrupção de atividades ilícitas na região conhecida como “Matinha da T-11”, ponto já monitorado pelas forças de segurança devido à intensa comercialização de entorpecentes.

A operação foi iniciada a partir de investigações da Polícia Civil, que identificaram aumento na movimentação de usuários no local. Durante incursão, um indivíduo suspeito foi abordado portando uma bolsa com drogas fracionadas e prontas para venda, além de dinheiro em espécie.

Durante a ocorrência, também foi abordado e conduzido outro indivíduo, que se identificou como usuário de substâncias entorpecentes e relatou à guarnição que havia se deslocado até o local com o objetivo de adquirir drogas.

Diante da situação, foi solicitado apoio da Polícia Militar, que atuou na qualificação dos envolvidos, reforço da segurança e condução da ocorrência. Na verificação do material, foram apreendidas 46 porções de maconha (aproximadamente 94g), duas porções de cocaína (cerca de 2,10g) e cerca de 15g de crack, fracionados em 175 pedras, além de R$ 546,00 em espécie.

Durante o monitoramento, outros usuários também confirmaram que estavam no local para adquirir entorpecentes, reforçando a caracterização do ponto como área ativa de tráfico. O suspeito declarou que realizava a venda de drogas como forma de sustento.

A ação evidencia a importância da integração entre as forças de segurança do estado, unindo inteligência investigativa e atuação ostensiva, garantindo resposta rápida e eficaz no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado.