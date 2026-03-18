Ação educativa do projeto “Vem Pro Parque” leva conscientização ambiental a estudantes em Campo Novo de Rondônia

Por Adenilson Florentino e Jorge Fernando

Publicada em 18/03/2026 às 08h56

Ações de educação ambiental promovidas pelo governo de Rondônia, com a coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), foram realizadas na segunda-feira (16) na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Cassiano Ricardo e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 15 de Outubro, em Campo Novo de Rondônia, marcando o início do projeto “Vem Pro Parque” e reunindo cerca de 400 alunos, reforçando a conscientização ambiental entre estudantes e a comunidade escolar. O Projeto integra ainda, uma programação com atividades dentro do Parque Estadual Guajará-Mirim, nos dias 19 e 20 de março.

Durante as atividades, foram ministradas palestras voltadas aos alunos do ensino fundamental, com o objetivo de sensibilizar estudantes, professores e a comunidade escolar sobre a importância da preservação ambiental. Entre os temas abordados estiveram a prevenção de queimadas e incêndios florestais, além da importância da água e da conservação dos recursos naturais. A programação também apresentou aos alunos o propósito do projeto “Vem Pro Parque”, destacando a importância das unidades de conservação e das áreas protegidas para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental.

As ações são promovidas pela Sedam, por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), com apoio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir). O projeto “Vem Pro Parque” também conta com o apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do governo Federal.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatizou a importância de ações de educação ambiental junto às crianças, destacando o papel da conscientização desde cedo. “Levar esse tipo de iniciativa para dentro das escolas é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o meio ambiente. ensinar as crianças sobre preservação, é nvestir no futuro do estado e garantir que estes jovens valorizem e protejam as riquezas naturais”.

Para o coordenador da CUC, Daniel Santos de Souza, a iniciativa integra estratégias de fortalecimento da gestão das unidades de conservação por meio da educação ambiental. “A proposta é aproximar a sociedade, especialmente os estudantes, da importância das áreas protegidas, promovendo conhecimento sobre conservação da biodiversidade, uso sustentável dos recursos naturais e prevenção de impactos ambientais”, completou.

Para o titular da Sedam, Marco Antonio Lagos, a secretaria tem papel fundamental na promoção de políticas públicas voltadas à conservação ambiental e à conscientização da população. “A Sedam atua de forma integrada para fortalecer ações de educação ambiental em todo o estado, levando informação e promovendo a conscientização da sociedade. Iniciativas como o ‘Vem Pro Parque’ reforçam o propósito da gestão estadual com a preservação dos recursos naturais e com a construção de um futuro mais sustentável para todos”, enfatizou.