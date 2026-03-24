Ação do Patamo em Vilhena desarticula dois pontos de venda de drogas

Por PM/RO

Publicada em 24/03/2026 às 13h50

Uma ação da Polícia Militar de Rondônia através do Patrulhamento Tático Móvel, (PATAMO), resultou na prisão de quatro envolvidos por tráfico de drogas e desarticulação de dois pontos de vendas de drogas, na noite da última segunda-feira (23), em Vilhena.

A ocorrência teve início por volta das 18h, após informações indicarem que um imóvel localizado na Rua 102-02, no bairro Moisés de Freitas, estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes. Durante averiguação, foi visualizado um veículo deixando o endereço suspeito, o que motivou a abordagem policial.

O automóvel foi interceptado e, durante busca, os policiais localizaram aproximadamente 19 gramas de maconha no interior do veículo. Os ocupantes, identificados como J.T.S., de 23 anos, e C.D.Z., de 25 anos, foram abordados e, ao serem questionados, um deles informou ter adquirido o entorpecente no endereço monitorado, indicando como responsável pela venda um indivíduo identificado pelas iniciais A.I.O.R., de 25 anos.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se até o imóvel, onde realizou a abordagem do suspeito. No local, foram encontrados cerca de 90 gramas de maconha, além de embalagens plásticas, uma faca com vestígios de entorpecente e uma balança de precisão, indicando o fracionamento da droga para comercialização. Também foi localizada a quantia de R$ 200,00 em espécie e uma munição de calibre .22 no interior do guarda-roupa.

O suspeito confirmou que adquiria entorpecentes para revenda, relatando que comprava cerca de 100 gramas de maconha e comercializava porções fracionadas.

Após a abordagem inicial, a equipe policial deslocou-se até outro local onde foi abordado um indivíduo identificado pelas iniciais K.J.F.O., de 24 anos. Durante buscas na residência, foram apreendidos aproximadamente 1,279 kg de maconha, 36 gramas de substância análoga à cocaína, 14 gramas de skank e 7 gramas de comprimidos de ecstasy, além de duas balanças de precisão, quatro aparelhos celulares do tipo iPhone, um smartwatch e objetos sem comprovação de origem.

K.J.F.O afirmou que utilizava os aparelhos para realizar transações financeiras relacionadas à venda de drogas, inclusive por meio de transferências via PIX.

Diante dos fatos, todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para as providências legais cabíveis. A ocorrência evidenciou que havia a existência de uma cadeia de fornecimento e distribuição de drogas, desmantelada pela ação da Polícia Militar de Rondônia.