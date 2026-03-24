Acadêmicos de Direito destacam trajetória acadêmica do desembargador Marcos Alaor, que se aposenta da Unir

Por TJ/RO

Publicada em 24/03/2026 às 17h01

Acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia realizaram, nesta terça-feira, uma gravação especial em homenagem ao desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, reconhecendo sua trajetória acadêmica e institucional. Desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Marcos Alaor recebeu o grupo de estudantes em um momento simbólico de sua aposentadoria como professor da Universidade, onde lecionou por quase quatro décadas.

Durante o encontro, Marcos Alaor compartilhou memórias de sua atuação como um dos primeiros professores do curso de Direito da instituição, contribuindo diretamente para a formação de gerações de profissionais comprometidos com o Estado Democrático de Direito.

Ao relembrar sua trajetória acadêmica, o desembargador destacou o papel essencial da educação jurídica na consolidação da democracia. Para ele, o ambiente universitário é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do pensamento crítico, do respeito às instituições e da promoção da cidadania. O vídeo foi produzido pelos acadêmicos Victor Hugo Sabino de Lima, Sofia Marielly Honorato Portela, Luísa Raquel Nunes e Maria Eduarda Nunes Figueira, que cursam entre o segundo e o oitavo período do curso.

Graduado em Direito pelo Centro Universitário Euripedes de Marília, Marcos Alaor é mestre em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí e Faculdade Católica de Rondônia. Recentemente, foi admitido por um programa de pós-graduação na Itália, atuação impossibilitada pela carreira na magistratura em Rondônia.

Além da carreira docente, Marcos Alaor está ativo na Magistratura, área em que construiu uma sólida trajetória no serviço público, com atuação como procurador do Estado e 36 anos dedicados à profissão de magistrado. Integrante da 2ª Câmara Cível, também exerceu funções como a Presidência e Vice-Presidência do TJRO e do TRE/RO, a direção da Escola da Magistratura de Rondônia, a Vice-Presidência do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça (CONSEPRE), membro da Coordenadoria da Escola Nacional de Magistratura (ENM) e o cargo de conselheiro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), entre outras atividades de destaque no cenário jurídico nacional.

Durante a conversa com os acadêmicos, o desembargador ressaltou que sua vivência na universidade sempre esteve alinhada ao propósito de contribuir para o fortalecimento das instituições democráticas. Segundo ele, a docência proporcionou não apenas o contato direto com os estudantes e o conhecimento, mas também com a extensão e a pesquisa universitária. “Acredito que só a educação transforma, só ela abre portas. E comigo foi assim”, pontuou.