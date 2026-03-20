85 mil mudas de café impulsionama a Agricultura em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 20/03/2026 às 08h44

Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Espigão do Oeste marcou presença em um importante momento para o fortalecimento da agricultura familiar: a entrega de 85 mil mudas de café aos produtores rurais do município, realizada nas dependências da EMATER.

Do total, 50 mil mudas foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar do deputado Jean, enquanto outras 35 mil são provenientes de programa do Governo do Estado, somando esforços que chegam diretamente ao campo.

A iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento rural, incentivando a produção, ampliando oportunidades e garantindo mais renda às famílias que fazem da terra sua principal fonte de sustento.

Investir no produtor é investir no futuro de Espigão do Oeste. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso, fortalecendo quem move a nossa economia.